В Магнитогорске парам предложили совместные роды

Старейший роддом города ратует за комфорт будущих мам и пап

Магнитогорскому родильному дому № 1 в 2026 году будет 90 лет. За годы работы здесь родились примерно 160 тысяч человек, это почти полгорода Магнитогорска. Медики решили идти в ногу со временем и предложили парам совместные роды. Родильный зал для пребывания будущих мам и пап открывали и оснащали буквально своими силами. Медиахолдинг «Первый областной» тоже внес свой вклад в уют помещения, а может, даже — в повышение рождаемости. Каким образом — читайте здесь.





Зал «мягкие роды» в роддоме № 1 открыли в сентябре прошлого года. До этого времени здесь также были условия для партнерских родов, но отдельный зал для будущих мамы и папы — это абсолютно другой подход.





«Поддерживать женщину во время родов может любой близкий человек — сестра, подруга, муж, мама. Медицинское сообщество приветствует такой подход, потому что важен настрой женщины. Этот родзал мы делали таким, чтобы в нем было удобно и комфортно паре», — рассказывает заведующий родильным отделением Александр Летучий.





Многие работы по отделке комнат мужчины-медики выполняли сами. И теперь родзал совместного пребывания очень похож на уютную квартиру (если не считать специфического оборудования и кресла, конечно. — Прим. авт.). А после родов пару направляют в отдельную палату: вот здесь уж точно условия квартиры-студии и выходить в коридор не надо. Так молодые родители привыкают не только к новому статусу, но и под чутким присмотром медиков учатся ухаживать за своим малышом.





В день приезда журналистов «Первого областного» зал и палата совместного пребывания были свободны. Поэтому мы подарили фотографии проекта «Чудесные мгновения» именно сюда. Трогательные снимки украсили стены помещений и наполнили атмосферой теплоты, материнской любви и уверенности, что все будет хорошо.

Подробнее о проекте мы писали здесь и даже рассказали, что связывает его с президентом Владимиром Путиным. Первым городом, в больнице которого мы разместили выставку «Чудесные мгновения», стали Карталы. Куда мы отправились дальше, расскажем завтра.