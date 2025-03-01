Для новой детской поликлиники Карталов челябинские фотографы подарили снимки новорожденных

Проект «Чудесные мгновения» стартовал на юге региона, на границе с Казахстаном

Безусловная любовь и нежность. Пожалуй, это первые слова, которые приходят на ум при виде фотографий мам со своими новорожденными детьми. Теперь такие снимки, выполненные высококлассными фотографами медиахолдинга «Первый областной», украсят холлы и кабинеты женских консультаций и родильных домов по всей Челябинской области. О новом проекте 1obl. ru «Чудесные мгновения» рассказала главный редактор сайта Тогжан Мусабаева.

«В фотобанке медиахолдинга, который по праву считается одним из самых больших в Челябинской области, за 15 лет работы скопилось очень много красивых снимков новорожденных пациентов областного Перинатального центра и других роддомов Челябинска. Мы решили, что эти фотографии — воспевающие материнство, показывающие ценность семьи в нашем обществе — могут стать отдельной выставкой, продолжающий прекрасные традиции Года Семьи. Так появилась мысль поделиться этими замечательными снимками с медучреждениями из отдаленных территорий области», — рассказывает Тогжан.

На предложение ИА «Первое областное» откликнулись десять больниц Челябинской области, поэтому работа закипела: снимки известных южноуральских фотографов Олега Каргаполова, Людмилы Ковалевой, Дмитрия Сопильняка и Андрея Ткаченко были распечатаны на специальном пластике, который полностью безопасен и не токсичен, оформлены и подготовлены к тому, чтобы стать элементом интерьеров в роддомах и консультациях.







Проект «Чудесные мгновения» стартовал в Карталинской районной больнице. В ней обслуживается 27 тысяч жителей города. Карталы расположены на юге нашей области, на границе с Республикой Казахстан, в четырех часах пути из Челябинска! Чтобы прибыть к началу рабочего дня в поликлинике, нашим ребятам пришлось выезжать практически ночью. Трудности долгого пути были восполнены эмоциями врачей и пациентов от подарка.





«Наши женщины, когда будут ожидать свою очередь в консультации, будут смотреть эти чудесные фотографии, настраиваться на добро, благодушие. Вся выставка, на мой взгляд, увеличивает комфорт ожидания для пациенток женской консультации», — отметила Главврач Ольга Губчик.

К слову, в женской поликлинике, где сейчас размещена выставка, снимки пробудут недолго. Сейчас в Картах идет строительство новой детской поликлинике и женской консультации. К лету 2025 года новое здание распахнет свои двери пациентам, а украсят его стены снимки наших фотографов.



