Ядерные технологии помогают врачам Челябинска лечить опасные болезни

Источники излучения убивают раковые клетки

«Мирный атом — вот наша цель», — говорил академик Игорь Курчатов, стоявший у истоков атомной промышленности нашей страны. Огромной силы ядерная энергия была поставлена на службу человеку. Яркий пример — АЭС. Список мирного использования атома дополняет медицина. Злокачественные новообразования убивают специальными источниками излучения. Челябинская область успешно развивает ядерную медицину. Об этом — новый материал проекта «Атом: история траектории», посвященный 80-летию отечественной атомной отрасли.

Совместная многолетняя работа врачей с предприятиями атомной промышленности позволила организовать в регионе профессиональную медицинскую помощь. Челябинская область первой в России сформировала полный цикл всех технологий ядерной медицины: от радионуклидной диагностики до позитронной томографии и радионуклидной терапии, отмечает известный онколог Андрей Важенин.





В южноуральской столице успешно работает Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины. Там лечат злокачественные и доброкачественные новообразования. Для этого используют специальные аппараты и источники излучения. Онкологи говорят, что рак — это не наследственное заболевание, но у него есть наследственная предрасположенность. Поэтому нужно понимать риски и обследоваться.

Источники излучения, которые производятся на реакторах, поступают в отделение радионуклидной терапии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, рассказали журналистам телеканала ОТВ. Пациентам в зависимости от заболеваемости препарат вводится внутривенно капельно или струйно. Он может применяться в виде раствора внутрь.





«Препарат поступает внутрь организма и облучает орган-мишень изнутри. Лечебные препараты применяются в двух основных направлениях терапии: костные метастазы опухолей различных локализаций и лечение радиоактивным йодом заболеваний щитовидной железы при раке и неопухолевых заболеваниях, сопровождающихся гиперфункцией железы»,— рассказывает заведующая отделением радионуклидной терапии Екатерина Васильева.

Она также отметила, что до введения санкций против России часть препаратов были иностранными. Но медики со второй половины 2024 года перешли полностью на отечественную продукцию.

«Никакой разницы ни мы, ни пациенты не ощутили. Ни результаты лечения, ни токсичность не отличаются»,— подчеркивает Екатерина Васильева.

Вместе с этим у нас в стране выпускают новые препараты. Радионуклидная терапия считается золотым стандартом лечения рака щитовидной железы и рака с метастазами, отмечает специалист. Через три дня после приема препарата пациента помещают в совмещенную гамма-камеру с компьютерным томографом, где после сканирования можно увидеть, есть ли метастазы, как они распределены, какая динамика лечения.





Ремиссия наступает у более чем 40% больных — это одна из самых высоких цифр в онкологии. Пациенты могут полностью излечиться даже при метастазах. Отделение работает с 2010 года. Ежегодно терапию в нем получает около 700 пациентов — из Челябинска, области и других регионов по направлению.

При помощи источников излучения из атомных реакторов лечат рак шейки и тела матки, прямой кишки, пищевода, предстательной железы. Изотоп на основе кобальта-60 в специальном аппарате внутриполостного гамма-облучения работает как «точечная лампа» — убивает больные клетки и почти не задевает здоровые органы.





«Радиоактивный кобальт находится внутри аппарата. Когда пациент укладывается, по специальным проводам источник проходит к органам, и идет их облучение. При раке шейки матки это один из основных методов лечения. Применяется и для терапии тела матки в послеоперационный период, чтобы избежать рецидива»,— поясняет врач-радиотерапевт Лариса Ковалец.

Такой аппарат в центре работает более 10 лет. Кобальт-60 закрыт, поэтому от него нет излучения. Обустроено и помещение: технические средства защиты, свинцовые двери. Источник гамма-излучения действует пять лет. После этого срока нужна замена изотопа. В Озерске, кстати, разработали альтернативу, которая может служить 15 лет.





Считается, что радиационная медицина в СССР зародилась еще в 1945 году, то есть вместе с атомной отраслью. В структуре специального управления, курирующего новую промышленность, сформировали медико-санитарный отдел (МСО). Руководителем был назначен генерал-лейтенант медицинской службы Аветик Бурназян. Он участвовал в отборе врачей для ядерной отрасли. Квалифицированные медики приезжали на завод № 817 (нынешний «Маяк» в Озерске). Там организовали здравпункты в каждом цехе. Врачи обследовали работников, оказывали им требуемую помощь, собирали информацию о здоровье заводчан в условиях ионизирующего излучения. Медики принимали меры по предупреждению прогрессирования изменений в радиочувствительных кроветворной и нервной системах. В 1953 году в Озерске создали филиал Московского института биофизики для диагностики радиационных патологий, их изучения и разработки методов лечения. Наработанный там опыт стал основой ядерной медицины страны.