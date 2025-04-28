Челябинцы в 1943 году собирали деньги на эскадрилью в честь погибшей летчицы

В военное время создание боевых машин на народные средства было нормой

«Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный комитет ВКП(б) с глубоким прискорбием извещают о смерти любимой дочери советского народа, майора, командира авиаполка, Героя Советского Союза Марины Расковой, последовавшей при исполнении служебных обязанностей», — сообщалось в газетах страны в начале января 1943 года. Челябинцы оперативно организовали сбор денег на создание эскадрильи имени Марины Расковой. Наверное, это единственный случай за всю Великую Отечественную войну, когда боевые машины решили построить в память о погибшем герое. Журналист ИА «Первое областное» прочитал в газете «Челябинский рабочий» отклики местных жителей на потерю знаменитой летчицы. Говорят, что также сильно советские граждане любили Юрия Гагарина.

Производство танков, самолетов, кораблей и бронепоездов на народные средства в годы Великой Отечественной было нормой. Советские граждане отзывались на призывы правительства и порывы земляков. В Челябинской области собирали деньги на самые разные колонны, которые чаще всего называли по сфере деятельности: чекисты, МОПР, абразивщики, коксовики, металлурги, колхозники, артисты, адвокаты, медработники, физкультурники и многие другие. Были даже выпущены самолеты на деньги профсоюзов дошкольных учреждений и танки на средства пионеров. Конечно, создавали и боевые машины по заданию коммунистов. Гибель Марины Расковой привела к созданию эскадрильи ее имени. Летчицу любили миллионы советских граждан.

После начала Великой Отечественной войны летчица, которой благоволил сам Сталин, в октябре 1941 года добилась разрешения на создание женских авиаполков: истребительного, ночного бомбардировочного и бомбардировочного. Их боялись все немцы, называя ночными ведьмами. Марина Раскова — одна из трех первых граждан страны, удостоенных звания Героя Советского Союза. Увы, но 4 января по пути из Энгельса на фронт она разбилась, в густой облачности врезавшись в крутой берег Волги. Ей было 30 лет.

«Узнав о гибели Героя Советского Союза Марины Расковой, жены фронтовиков начсостава из города Челябинска решили построить эскадрилью боевых самолетов имени Марины Расковой. Сбор средств проходит с большим подъемом»,— писали в «Челябинском рабочем».

Жены погибших и воюющих челябинцев сдавали по 500, 750, 1000 и 2000 рублей. Огромные деньги для тех лет. Пожилые горожане отдавали месячную пенсию, а некоторые и двухмесячную.

«Сейчас нельзя жалеть ничего. Мы должны помогать наступлению»,— заявляла одна из сдавших деньги.

За один день жены фронтовиков Челябинска собрали 110 тысяч рублей. К челябинцам быстро подключились в других частях области, в том числе в колхозах.

«Трудящиеся Чебаркульского района вносят свои личные сбережения на строительство боевой авиаэскадрильи им. Марины Расковой. 24 семьи командного состава Красной Армии, проживающие в доме отдыха Уральского военного округа, внесли 10 000 рублей»,— сообщалось в одном из январских номеров газеты.

На предприятиях даже развернулись соревнования. Среди районов Челябинска сразу 40 тысяч рублей собрали в Кировском.

Прощание с Мариной Расковой состоялось 12 января. В 21 час закончился доступ к гробу, а в 22 часа прошла кремация.

«Еще задолго до открытия доступа к гробу Героя Советского Союза Марины Расковой на улице выстроилась длинная очередь пришедших отдать последний долг покойной. В почетном карауле — друзья, боевые соратники, товарищи по работе. Длинной вереницей проходят мимо гроба командиры, политработники, морские летчики, красноармейцы, краснофлотцы, рабочие, служащие, учащиеся»,— сказано в заметке по информации ТАСС.

Прах легендарной летчицы торжественно захоронили в Кремлевской стене. Погребальную урну нес в том числе маршал Советского Союза Семен Буденный.