Прообразом Чебурашки стали дети военного Танкограда

Такую версию выдвигает челябинский историк Игорь Новиков

Больше 400 тысяч человек были эвакуированы на Южный Урал в годы Великой Отечественной войны. Одним из них был будущий художник-мультипликатор Леонид Шварцман. Именно он придумает позже, как будут выглядеть на экране крокодил Гена и Чебурашка. Историк из Челябинска Игорь Новиков полагает, что образ странного существа с большими ушами могли навеять воспоминания о детях Танкограда.

В 1941-м Леонид Шварцман окончил школу при Ленинградском институте живописи и пошел в ученики токаря на Кировский завод. А уже осенью вместе с производством Шварцман отправился в эвакуацию — в далекий Челябинск. Здесь он продолжил работать токарем, вытачивал детали для танков.

Таким Леонид Шварцман приехал в Челябинск

В цехах Кировского завода во время войны было жарко, как и на фронте. К станкам вместо взрослых, ушедших на передовую, вставали дети.

«По документам, на завод брали с 14 лет. Но я думаю, что были дети и младше. Моя бабушка также пришла на завод, когда ей было 14. Чтобы она смогла достать до станка, ей ставили подставку под ноги», — рассказывает кандидат исторических наук, доцент ЮУрГГПУ член Российского военно-исторического общества Игорь Новиков.

Подростки работали на износ, «за себя и за товарища, который ушел на фронт». Передовики умудрялись выдавать по десять и больше норм выпуска продукции. Таких работников называли «тысячниками». Чаще всего тысячниками становились как раз молодые.

В цехе ЧТЗ. Фото из архива завода

Самым юным тысячником Кировского завода стал 17-летний Дмитрий Кондратенко, который в мае 1942 года выполнил норму на 1312%, то есть перевыполнил ее в 13 раз.

Плакат в поддержку передовика производства. Такие мог рисовать на заводе

и Леонид Шварцман. Фото из коллекции Областного архива

Для более эффективной работы еще до войны на производстве создавали комсомольско-молодежные бригады, где каждый выполнял свою задачу: начинающие рабочие занимались черновой обработкой, а более квалифицированные доводили деталь до ума. Самым юным бригадиром был 15-летний Миша Капустин. Его бригада выполняла норму на 250—300%.

«И хотя взросление детей в таких условиях проходило быстро, внешне они оставались детьми: худые, коротко стриженные, с большими глазами. Зимой — в шапках-ушанках и в темных пальтишках не по размеру. Эти образы наверняка отложились в памяти Шварцмана», — говорит Игорь Новиков.

А этот снимок детей-рабочих в военные годы сделан на ММК

Кстати, художественный талант Шварцмана оценили и на заводе. Как-то Леонид очень удачно нарисовал портрет Кирова. После этого его из токарей перевели в маляры, такая должность записана в его учетной карточке рабочего Кировского завода — Леонид стал выполнять «малярные работы», выполняя различные оформительские задания. А уже после войны получил разрешение директора Кировского завода И. М. Зальцмана и поехал в Москву, поступил в институт кинематографии и стал известным мультипликатором.

Сохранились воспоминания, где Леонид Шварцман рассказал о создании Чебурашки.

«Чебурашке я сразу сделал детские, удивленные, человеческие глаза. Хоть и большие, но не „как у филина“. У Успенского же сказано: „Когда я был маленьким, мне родители подарили игрушку: пушистую, лохматую, маленькую. С большими глазами, как у филина. С круглой заячьей головой и маленьким хвостиком, как у медведя“. Все. О больших ушах — ни слова. Начал я рисовать Чебурашке уши: сначала наверху, потом они постепенно стали сползать и увеличиваться. Вскоре возник окончательный эскиз», — вспоминал Шварцман.

Ленинградские дети в Челябинске. Фото из коллекции Областного государственного архива Челябинской области

Игорь Новиков полагает, что образ любимого детьми персонажа напоминает военных детей Танкограда.

«Я предполагаю, что Чебурашка стал неким собирательным образом детей Танкограда. В нем как будто читается подвиг детей войны, которые работали на заводах, читали раненым стихи в госпиталях и вместе со взрослыми стойко переносили тяготы лихого времени. Хотя, возможно, это мой красивый вымысел», — говорит Игорь Новиков.

Ранее Игорь Новиков рассказал Первому областному информагентству, как появилось второе имя Челябинска — Танкоград.

Читайте также: Александр Твардовский использовал образ челябинского танкиста в «Василии Теркине».