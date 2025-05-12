В годы Великой Отечественной южноуральцев спасал ширпотреб

До войны товары широкого потребления имели совсем другое значение

В годы Великой Отечественной войны в Челябинской области активно выпускали ширпотреб. И нет, в 40‑е годы прошлого века у этого слова не было негативной окраски — эти предметы были незаменимы в быту, а Южный Урал гордился, что предприятия наращивают выпуск ширпотреба.

В этимологическом словаре Шанского указано, что слово появилось в 20‑е годы XX столетия. Ширпотреб — аббревиатура от «широкое потребление». Это товары массового производства и спроса. К ним относили лампочки, бельевые прищепки, мыло, зубные щетки.

В годы Великой Отечественной в газетах с гордостью писали, как растет выпуск товаров широкого потребления. Например, «Челябинский рабочий» в апреле 1943 года сообщает: в Магнитогорске предприятия промышленности в первом квартале года выполнили план производства на 128%. Магнитогорские артели не только выпускали продукцию, но и открывали мастерские по пошиву и реставрации одежды — этим занялась промартель «Большевик». А руководители «Красного возчика» изготавливали пуговицы из отходов производства и битых патефонных пластинок.

Также на Южном Урале в большом количестве изготавливали и другие предметы, необходимые в быту: расчески, гребенки, гребешки, зубные щетки, наперстки, гимнастерки, сапоги. И даже домино.

В городах области на базе уже существовавших производств разворачивали мощности эвакуированных предприятий, что дало толчок к развитию в Челябинске собственной легкой и пищевой промышленности. Так возникли Челябинская текстильная фабрика, Челябинская табачная фабрика. Текстильные фабрики увеличили выпуск тканей военного назначения — бельевых, одежных, технических, шинельного сукна, перевязочных материалов, изделий для теплого обмундирования и технического оснащения войск. Швейники переключились на пошив белья, кожзаводы шили амуницию для военных, гужевого транспорта. Меховщики поставляли действующей армии шапки, рукавицы, полушубки, тулупы.

В январе 1945 года артели «Кузнец» и «Штамп» промкооперации Челябинска приступили к массовому выпуску штампованных столовых ложек. Осваивалось производство вилок. В артели «Свободный труд» изготавливали хозяйственные щетки. К концу первого квартала планировали сдать в эксплуатацию новый кожевенный завод, который должен был производить верхний мягкий кожевенный товар, жесткий полувал и сыромять, писали в «Челябинском рабочем» 12 января 1945-го.

В областном архиве рассказывают, что на протяжении всей войны население испытывало крайнюю нужду в промышленных товарах. Не хватало одежды, обуви, предметов домашнего обихода. Вместо кожаной обуви носили обувь на деревянной подошве и лапти. Поэтому Наркомат танковой промышленности принял решение о выпуске на Кировском заводе товаров ширпотреба и включении их в план работы завода. Выпуск изделий ширпотреба включал металлические ложки, вилки, столовые ножи, кремни для зажигалок. На Кировском заводе создавались мастерские по плетению лаптей, открывали мыловаренное производство. Так, в апреле 1942 года на заводе получили первые 800 килограммов хозяйственного мыла хорошего качества. А к 1944 году рабочие научились варить еще и туалетное мыло. В мыловаренной мастерской использовали отходы льняного масла и животных жиров.

В 1942 году там же, на заводе, с нуля открывались мастерские по производству мужских, женских и детских валенок. Постоянно увеличивали объем производства сапожная и швейная мастерские. В последней даже организовали пошив мужских и дамских костюмов, зимних и демисезонных пальто.

Учились рабочие изготавливать и щетки. Поначалу этим занималась всего одна женщина, но к 1944 году в ее подчинении была целая мастерская с несколькими десятками квалифицированных щеточниц. На первых порах выпускались платяные щетки, затем малярные кисти, сапожные щетки, щетки для бритья и технических целей. Был освоен выпуск зубных щеток...

Большим спросом у заводчан пользовалась продукция мастерской, работники которой наладили производство металлических изделий: ведер, бидонов, тазов, леек, подойников, проволочных вешалок для одежды. Здесь выпускали более 30 видов металлического ширпотреба.

На заводе действовала и спичечная мастерская. Для производства спичек были задействованы несложная машина для резки соломки из дерева, сушильный шкаф, наборные рамки.

В мастерских завода работали в основном домохозяйки, инвалиды войны, подростки. Если в 1942 году они выпускали продукции на 1,5 миллиона рублей, то в 1943 году — уже на 6,6 миллиона.

Весь ширпотреб был жизненно необходим, он спасал от холода, от неустроенного быта.

Кстати, слово «ширпотреб» получило негативную окраску только в 60‑е годы прошлого века, когда такие товары стали ассоциировать с низким качеством.