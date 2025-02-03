Злоупотребление слабительными ведет к меланозу толстой кишки

Проблему запоров нужно решать с врачом

Если вы часто мучаетесь от запоров и привыкли решать эту проблему слабительными средствами, вы рискуете столкнуться с меланозом толстой кишки. Так называют доброкачественную обратимую пигментацию слизистой толстого кишечника липофусцином — темным жиром.

«Меланоз долгий период может никак не заявлять о себе, но когда симптоматика проявляется, пациенты жалуются на усиление запоров, спастические абдоминальные боли, метеоризм и диспепсию — это затрудненное и болезненное пищеварение», — говорят проктологи.

Помимо привыкания к слабительным, меланоз развивается у людей с синдромом раздраженного кишечника, а также у пожилых ввиду возрастных изменений.

Прекращение приема слабительного может привести к исчезновению меланоза толстой кишки, однако тяжелые случаи патологии сопровождаются колитом, энтероколитом, некрозом стенки кишки, а иногда перитонитом. Часто спутником меланоза является колоректальный рак, поэтому при обнаружении пигментации врачи исключают и онкологию.





«При длительном приеме слабительных кишка лишается своего рельефа, растягивается и расширяется, утрачивает сократительную способность, слабительные перестают быть эффективными», — отмечают врачи.

Даже растительные средства для борьбы с запорами нельзя считать безвредными, особенно опасно увлекаться слабительными при желании снизить вес.

Если вас беспокоят запоры, запишитесь к врачу и перестаньте пить слабительные — важно, чтобы кишечник снова научился работать сам. При запорах требуется выявление их причины и подбор подходящей в каждом конкретном случае терапии — с соблюдением сроков лечения и дозировок медикаментов, а также коррекция питания и лечебная физкультура.

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