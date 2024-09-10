Почему в туалет надо ходить ненадолго и без телефона

Какая связь между смартфоном и геморроем

Современный человек практически не выпускает из рук телефона, и самое ужасное, что мы привыкли даже есть в компании смартфонов и ходить с ними в уборную. Ни того ни другого делать категорически не рекомендуется, но сейчас подробнее о последнем.

«Когда после всех дел мы спускаем воду из унитаза, зараженные брызги, незаметные нашему глазу, могут достигать высоты в 90 см и распространяться на окружающие поверхности. Иммунитет человека дает возможность организму устоять перед этими бактериями, а вот микробы, попавшие на телефон, преследуют дальше и нас, и всех, с кем мы общаемся», — сообщают инфекционисты.

Чтобы на вашем телефоне не скапливались бактерии, его нужно ежедневно протирать спиртовой салфеткой. Если вы все же сходили с ним в туалет, то после уборной также проводите дезинфекцию смартфона и, конечно, тщательно мойте руки. Еще перед спуском воды можно опустить крышку унитаза, чтобы бактерии не разлетались.

Но это не единственная причина, почему телефон нужно оставлять за пределами туалета. Дело в том, что с гаджетом в руке наше пребывание там увеличивается, а врачи советуют быть в туалете ровно столько, сколько требуется для осуществления естественных нужд.

«Долгое сидение на унитазе чревато напряжением мышц прямой кишки, что грозит появлением геморроидальных узлов», — предупреждают проктологи.

Также продолжительное сидение опасно передавливанием вен нижних конечностей и вероятностью формирования тромбоза.

А еще поход в туалет — это возможность дать небольшую передышку мозгу от техники, поэтому отсутствие смартфона в уборной оказывает организму всестороннюю пользу.