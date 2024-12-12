Как выбрать искусственную елку

Праздничный атрибут должен быть безопасным для здоровья

С приближением новогодних праздников многие из нас задумываются о покупке елки и кто-то решает отдать предпочтение искусственной. И вот здесь важно обратить внимание не только на внешнюю привлекательность главной героини торжества, но и на другие особенности, от которых может зависеть здоровье.

Материал. Выбирайте елку, сделанную из безопасных и нетоксичных веществ, таких как ПВХ (поливинилхлорид, один из наиболее распространенных материалов, который при правильной обработке не вредит здоровью) или PE (полиэтилен, более экологичный вариант, он выглядит натуральнее и также не представляет угрозы). Избегайте елок, содержащих токсичные материалы или химические вещества, способные выделять вредные пары при воздействии температур от прямого солнечного света, батареи или гирлянды. От такой ели вместо радости заболит голова и ухудшится самочувствие всей семьи.

Запах. Если елка издает резкий или химический запах, это может свидетельствовать о наличии вредных химикатов в продукции. Лучше выбрать что-то с нейтральным запахом или вовсе без него.





Сертификат. Если искусственная елка имеет встроенную подсветку и подключается к электросети, она подлежит обязательной сертификации. При покупке убедитесь в наличии соответствующего документа.

Уход. Искусственные елки требуют минимального ухода, но важно, чтобы их можно было легко чистить. Это позволит избежать накопления пыли и аллергенов. Выбирайте изделия, которые разрешается мыть или протирать влажной губкой.

Стойкость к огню. Изучите информацию о пожарной безопасности. Некоторые производители предлагают елки, обработанные специальными огнезащитными средствами. Это значительно снижает риск возгорания, особенно если елка будет стоять рядом с электроприборами.

Крепкая конструкция. Важно, чтобы искусственная елка была устойчивой и хорошо держалась на своем основании. Это особенно актуально, когда в доме есть маленькие дети или домашние животные. Удостоверьтесь, что ствол елки достаточно прочный и не наклоняется.