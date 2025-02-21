Как тренд «бежевая мама» вредит психике ребенка

Почему детей нельзя лишать ярких цветов

В Сети вирусится тренд на «бежевых мам», которыми движет буквально одержимость пастельными тонами. Данный феномен предполагает выбор одежды, игрушек и даже мебели в детскую исключительно бежевой (иногда еще и серой) гаммы — с целью эстетичности, якобы этот прием позволяет привить человеку чувство стиля с малых лет. Но идет ли на пользу детям такая блеклость?

«Если отсутствует стимуляция яркими цветами — это в негативном ключе отражается на психологическом благополучии ребенка. Пастельные цвета относятся к обезличенным и практические не вызывающим эмоционального отклика, а ведь малыши обучаются взаимодействию с миром, в том числе за счет запоминания объектов, имеющих цвет. Когда от оттенка не случается эмоция, он обычно не откладывается в памяти», — информируют психологи.

При ограниченной палитре затруднительным становится распознавание цветов и построение логических связей между оттенком и тем, какой объект он символизирует. Если в жизни ребенка нет яркой палитры, это вредит развитию мозга и эмоциональности, лишает воображения, поскольку именно разнообразными оттенками возможна стимуляция творческой активности и формирования ассоциативных рядов.

Детский сад для детей «бежевых мам» станет настоящим испытанием, ведь другие малыши могут превосходить в развитии. Нейтральность оттенков также сказывается на коммуникативных способностях детей. В дальнейшем такому ребенку станет сложно проявлять себя в обществе и будет затруднительно общаться с людьми.