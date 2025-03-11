Как сократить количество импульсивных покупок

Нужно понять, чего вам не хватает на самом деле

Захотелось себя порадовать после трудного дня какой-нибудь покупкой? Или во время приобретения необходимой вещи вы соблазнились на акцию 1+1 и стали обладателем чего-то не совсем вам нужного, но зато со скидкой, а теперь думаете, как залатать брешь в бюджете? И такое с вами случается постоянно? Надо что-то с этим делать.

«На импульсивные покупки человека может подтолкнуть маркетинговая уловка, эмоция или установка, приобретенная еще в детстве, когда случалось наблюдать, как взрослые в одночасье лишались всех накоплений, и потому сложилось мнение, что экономить и копить — дело бессмысленное и рискованное», — объясняют психологи.

Перед тем как отправиться в магазин или открыть страничку маркетплейса, составьте список покупок и четко следуйте плану. Если вам что-то очень понравилось, предложите себе вернуться к этой вещи через несколько дней. Возможно, позже она перестанет казаться вам такой привлекательной и нужной. Если же такая уловка не сработала, можно оформить возврат приобретенного в течение двух недель, если чек и упаковка сохранились.





Установите лимит ежемесячных трат, а также определите конкретную сумму, которую можно отдать под импульсивные покупки, и не выходите из заданного бюджета.

Наблюдайте за собой и отслеживайте ощущения и эмоции при желании что-то приобрести. Так вы сможете понять, что именно толкает вас на необдуманные траты.

«Важно найти то, что вам нужно в действительности. Возможно, дело вовсе не в новой паре туфель, которая на мгновение позволяет почувствовать себя лучше. Проблема, вызывающая внутренний дискомфорт, может скрываться глубже. Если вам грустно, вам требуется иная поддержка, а не новая обувь», — отмечают специалисты.

Также необходимо четко себе объяснить, почему последствия импульсивных покупок вас огорчают. И перед тем, как что-то приобрести, нужно вспомнить об этом. Если ваши траты приводят к тому, что приходится после перехватывать у кого-то денег, а может, вы стали экоактивистом и решили сократить потребление, или перед вами стоит задача на крупное приобретение и нужно вкладываться в ипотеку или автокредит, либо вам просто недостаточно положительных эмоций и вы пытаетесь получить их при помощи покупок, — тогда важно отказаться от очередной покупки.