Капризы ребенка не стоит усмирять гаджетами

Телевизор тоже не годится в качестве успокоительного

Многие современные родители предпочитают успокаивать раздраженного ребенка с помощью смартфона. Не придумав ничего лучше, взрослые выбирают самое простое и, увы, не очень полезное, — они просто дают ребенку телефон, чтобы чадо утихло и не отвлекало от дел. Приобретая спокойствие подобным образом, родители даже не осознают, чем это позже может для них обернуться.

Любой экран, будь это экран смартфона, планшета, ноутбука или телевизора, излучает синий свет, который отрицательно влияет на здоровье и взрослых, и тем более детей. Например, очень вредит качеству сна. И это далеко не единственная проблема.

«Успокаивая ребенка посредством телефона, родители лишают его возможности приобрести навык, отвечающий за самоуспокоение, то есть потом ребенку будет сложно или вовсе невозможно управлять своими эмоциями, держать их под контролем», — говорят психологи.

Выходит так, что взрослые сами способствуют выработке у подрастающего поколения безусловного рефлекса, усложняя тем самым дальнейшую жизнь детей. К тому же, это непременно ведет к формированию гаджетозависимости. Позже эти родители начнут жаловаться, что их ребенок не выпускает из рук телефона.

