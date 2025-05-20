Зависанием над смартфоном можно «сломать» шею

Современные люди рискуют пострадать от синдрома опущенной головы

Молодой японец стал жертвой смартфонной зависимости, в результате которой ему потребовалось медицинское вмешательство по восстановлению шейного отдела позвоночника. Мужчина так любил «зависать» в телефоне, что его голова буквально повисла: шея утратила возможность держать голову из-за постоянного пребывания человека во вредной и неестественной позе.

Пациенту 25 лет диагностировали «синдромом опущенной головы» — при таком редком состоянии человеку не представляется возможным держать голову поднятой без помощи посторонних.

Из-за ежедневного продолжительного нахождения со склоненной над смартфоном головой у молодого мужчины сформировалась шишка в области затылка, а шейные мышцы атрофировались. Результатом зависимости также стало наличие сильных болей в шее, нарушенное глотание и последующая потеря массы тела.

Спасти японца могла только операция: хирургам пришлось удалить деформированные позвонки и рубцовую ткань, не обошлось и без установки металлических винтов и стержней, корректирующих осанку.

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