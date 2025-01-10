Почему некоторые люди помнят все

Это связано с особенностью мозга

Есть люди, которые помнят мельчайшие детали своей жизни. В их памяти могут храниться даже такие вещи, как то, какой была погода десять лет назад, например, причем в самый обычный, непримечательный на события день. Называется такое явление гипертимезией.

«При этом неврологическом состоянии человеку свойственно помнить множество прошлых жизненных переживаний. Память такого человека, в сравнении с памятью обычных людей, отличается особой глубиной», — сообщают нейробиологи.

Согласно данным исследований, при гипертимезии отмечается увеличение височной доли и хвостатого ядра головного мозга. Так, височная доля относится к важной части главного органа, в ней содержатся компоненты, регулирующие процессы семантической и эпизодической памяти.

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