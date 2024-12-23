Взрослые тоже хотят получать сладкие подарки на Новый год

Если вы не знаете, что подарить, выбирайте конфеты

Детям принято дарить на Новый год сладкие подарки, но о таком презенте мечтают не только малыши. Части взрослых будет приятно получить сладкий привет от Деда Мороза и порадовать своего внутреннего ребенка.

«Это, конечно же, связано с ностальгией. В детстве сладости были символом праздника. Получая их во взрослом возрасте, люди вспоминают приятные моменты своего детства, что создает теплые ассоциации, особенно если конфеты упакованы как для ребенка», — говорят психологи.

Сладости часто вызывают положительные эмоции и становятся олицетворением радости, любви и заботы. Подарок в виде сластей будет проявлением внимания и теплоты со стороны дарителя.

Взрослый человек также ценит разнообразие и креативность в подарках. Есть необычные, оригинальные и весьма дорогие сладости, являющиеся интересным и желанным подарком, тем более для сладкоежек.

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