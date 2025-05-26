Виновницей плохого настроения может быть щитовидная железа

Если радоваться жизни не получается, нужно сдать анализ крови





Причина подавленного настроения бывает не только в ментальных нарушениях, но и в сбоях функционирования щитовидной железы. Если жизнь стала казаться серой, вы все время чувствуете усталость, сонливость, тревожность, нужно посетить эндокринолога.

«Для диагностирования состояния щитовидной железы и оценки ее работы проводится ультразвуковое исследование и анализ крови на гормоны. При обнаружении патологии лечение подбирается индивидуально», — отмечают врачи.

Чтобы поддержать щитовидку, рекомендуется разнообразить рацион йодосодержащей пищей (морской капустой, рыбой, морепродуктами), селеном (бразильским орехом, яйцами), цинком (тыквенными семечками, мясом). Также важно не подвергать свой организм стрессовому воздействию и отказаться от вредных привычек — все это негативно отражается на эндокринной системе.

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