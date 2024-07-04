Когда аптечные витамины могут приблизить смерть

Назначать добавки самостоятельно нельзя

Всем, кто пьет перечень витаминов и добавок для профилактики каких-то заболеваний, стоит посетить врача и решить с ним, что нужно оставить в аптечке, а от чего лучше избавиться.

Американские ученые, занимающиеся вопросами онкологии, провели исследование и установили, что группа людей, принимающих искусственные витаминные добавки, отличается большей смертностью, нежели группа, где эти добавки игнорируются.

Это не первый анализ нежелательного влияния витаминов на здоровых людей, и он в очередной раз показывает, что человек все необходимые вещества должен получать из пищи, а вот дополнительные компоненты — только по назначению специалиста при имеющемся дефиците веществ, что, например, актуально для беременных, пациентов с хроническими патологиями и людей с алкогольной зависимостью.