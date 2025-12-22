В родильных домах могут ввести аудиофиксацию процесса

Это облегчит разрешение спорных ситуаций

Заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой направлено письмо от депутатов Госдумы с предложением ввести в роддомах обязательную аудиофиксацию событий в родильных залах.

Звукозаписывающее оборудование и ведение аудиозаписи станет аналогом «черного ящика» в самолетах. Система будет контролировать звуковую обстановку во время родов. Предполагается, что хранением данных займется сервис, не подчиняющийся Министерству здравоохранения РФ и конкретным медицинским учреждениям. Все материалы должны находиться в архиве в течение года минимум.

Основная цель инициативы заключена в создании объективного инструмента, защищающего права как медицинских работников, так и роженицы при возникновении неоднозначной ситуации, спорного вопроса или разногласия о ходе родов и оказанной помощи.

Читайте также: Роддом ЮУГМУ получил технику для спасения матерей при кровопотерях.