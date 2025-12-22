Роддом ЮУГМУ получил технику для спасения матерей при кровопотерях

Оборудование позволяет проводить женщинам переливание собственной крови

В родильном доме клиники ЮУГМУ появилась современная экспресс-лаборатория, предназначенная для пациенток с высоким риском кровопотери. Новое оборудование позволяет проводить мгновенную диагностику и возвращать пациенткам их собственную кровь во время операций, сообщает пресс-служба клиники.

Лаборатория оснащена анализатором кислотно-щелочного состояния крови, тромбоэластометром для оценки свертывающей системы, а также оптическим коагулометром. Кроме того, в роддом поступили аппараты для аутотрансфузии, которые очищают и возвращают в кровоток эритроциты во время кесарева сечения.

«Собранная кровь очищается от продуктов распада клеток и плазмы, после чего отмытые эритроциты возвращаются пациентке», — пояснил заведующий отделением трансфузиологии Юрий Лутовинов.

Также в рамках оснащения клиники были приобретены аппараты для быстрого размораживания плазмы, которые с помощью технологии сухого тепла подогревают компоненты крови до 37 градусов.

Оборудование приобретено в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья».