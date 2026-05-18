В какие мифы о психотерапии не надо верить

Что развеет сомнения перед посещением специалиста

Мучаясь от неразрешенной ситуации или долго тревожась определенным вопросом, можно довести себя до такого состояния, что проблема станет угрозой не только ментальному, но и физическому здоровью. Справиться с возникшим на жизненном пути препятствием и избежать осложнений поможет посещение психотерапевта. Однако не все могут на это отважиться, продолжая верить мифам о психотерапии.

Психотерапия нужна неуравновешенным. Практика психотерапевтов показывает, что их клиентами часто становятся здоровые люди, у которых возникли житейские трудности или сложности в общении, мешает неуверенность в себе, случился кризис или сказываются последствия развода. Взаимодействуя со специалистом, удается отыскать внутреннюю опору, заручиться поддержкой, войти в гармонию с собой и наладить отношения с окружающими.

Психотерапия — это долгий процесс. На продолжительность терапии влияют цели и намерения клиента. Когда требуется решить частную проблему, получить поддержку или помощь в ситуации выбора, будет достаточно нескольких встреч. Если задача терапии будет глобальной, вроде изменения поведенческих паттернов, понадобится больше времени.

Проще обсудить все с друзьями. Работа психотерапевта заключается не только в том, чтобы выслушать человека. Сессии являются безопасными и анонимными, с профессиональной поддержкой проживания сложных чувств, чтобы человеку не делалось хуже. Психотерапевт имеет непредвзятое отношение к клиенту, он не дает скрытых советов и наставлений, как это заведено среди друзей. Психотерапию следует воспринимать как благоприятное пространство, чтобы исследовать собственный опыт.





Постановка на учет. Психотерапевты не наделены такими правами, ими не заполняются какие-либо официальные списки. Даже прием у психиатра не будет поводом для постановки на учет, для этого требуются веские основания.

Психотерапевт сделает из вас другого человека. Психотерапевт не управляет трансформациями, происходящими с клиентом, не советует и не предлагает готовые инструкции. Все действия или бездействие внутри и вне терапевтического процесса находятся в зоне ответственности самого человека. Психотерапия не приемлет насилия, потому вынужденных перемен быть не может. Повышение осознанности позволяет клиенту начать видеть возможности вести себя иначе, действовать и думать по-другому и при понимании, что метаморфозы подходят, принимать их.

Должно быть легко на каждой сессии. Психотерапия ведет человека к трансформации и осознанию, и порой это сопряжено с дискомфортными и даже болезненными чувствами. Зачастую изменения требуются там, что давно стало привычным для человека, потому отказываться от этого непросто. Однако нельзя идти вперед, не соприкоснувшись со сложными и где-то неприятными переживаниями, для того и нужен специалист, чтобы помочь найти опору в принятии решения.

Читайте также: Проверьте себя на признаки профессионального выгорания.

Смотрите еще: Почему мой «внутренний» и реальный возраст не совпадают.