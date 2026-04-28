Проверьте себя на признаки профессионального выгорания

Какие меры сохранят здоровье и желание работать

Если ваша жизнь целиком и полностью занята работой, а на семью, здоровье, личные интересы либо не остается времени, либо не хватает сил, вы очень рискуете испытать на себе профессиональное выгорание.

Главными признаками выгорания называют: цинизм и негатив по отношению к коллегам; проблемы с памятью и концентрацией внимания; апатичность и равнодушие к рабочим моментам, которые ранее радовали; мысли о том, что вы ошиблись с выбором профессии; возникшие проблемы со здоровьем, жалобы на слабость, дефицит энергии и гиподинамию; вы ощущаете себя бесполезным и безразличны к результатам работы.

«Защититься от выгорания можно, если грамотно чередовать труд и отдых, определять краткосрочные и долгосрочные цели в работе, овладеть техниками саморегуляции и релаксации, отказаться от ненужной и надуманной конкуренции — это только повышает тревожность, регулярно заниматься физической активностью и гулять на свежем воздухе, наладить режим сна, награждать себя за проделанную работу, но желательно не едой и алкоголем», — советуют психологи.





Справиться с проблемой выгорания получится за счет уменьшения нагрузки, нормализации сна, отказа от избытка кофеина. Важно разобраться с негативными факторами, расходующими ваш рабочий ресурс впустую и мешающими наслаждаться деятельностью, — устранить их или скорректировать. Пробуйте менять виды задач на протяжении дня, чтобы распределение нагрузки осуществлялось среди различных отделов мозга. Устанавливайте границы между рабочим и свободным временем и пространством. Стремитесь к реализации навыков в полном объеме, если ощущаете, что застряли на уровне ниже ваших способностей.

Если вы не можете сами преодолеть сложности, вызванные профессиональным выгоранием, не откладывайте визит к психотерапевту.

