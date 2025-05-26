В этих местах клещи чаще «ведут охоту» на человека

Насекомые чувствуют «жертву» за несколько метров

Клещи почти лишены зрения, а вот обоняние у них отменное: кровососущие способны улавливать человеческий запах на расстоянии десяти метров. И кстати, больше всего стоит опасаться клещей не в лесу, а в траве и на обочинах дорог — там клещи обитают чаще, потому что вероятность встретиться с «жертвой» выше.

Что еще полезно знать о клещах, чтобы обезопасить себя и близких:

• Более предпочтительны для этих насекомых хвойные леса, а еще им нравится обитать во влажных и тенистых местах парков, садов и оврагов.

• Стимуляция активности клещей случается перед дождем в пасмурные дни, а в ясную погоду клещи представляют наибольшую опасность утром и вечером.

• Если клещ «собрался охотиться», он поднимется по траве или невысоким веткам деревьев и кустов и оттуда прицепится к проходящим мимо человеку или животному.

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