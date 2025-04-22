Инфицирование от клеща возможно и без укуса насекомого

Когда есть риски заражения

Знаете ли вы, что клещ может заразить вас инфекцией даже не кусая, а лишь контактируя с телом? Когда это может произойти и что делать в таком случае?

Возбудители болезни сосредоточены в слюне и кишечнике насекомых, и, чтобы передать их человеку, клещ должен установить тесный контакт с организмом — для этого требуется прикрепление к коже, прокус эпидермиса и питание кровью жертвы. Если же вы сняли с тела клеща, который по вам просто ползал, тоже нельзя иметь абсолютную уверенность, что клещ вас не заразил.

«Клещи способны провести до нескольких часов в поисках удобного для укуса места, блуждая по вашему телу. Так что заражение вероятно при наличии на коже микротрещин — ранок, царапин, расчесов или контакте клещевых выделений со слизистыми. Допустим, вы раздавили клеща или потерли глаза пальцами после взаимодействия с насекомым», — объясняют инфекционисты.

Сам укус клеща вы не почувствуете — слюна насекомых снабжена анестезирующими веществами, маскирующими укус, не приводящими к зуду и сильному раздражению, поэтому-то и рекомендуется осматривать себя после посещения мест, где вероятность встречи с клещом повышена.





Обычно клещам удается оставаться незамеченными продолжительное время при присасывании к этим местам: волосистая часть головы, заушное пространство, подмышечные впадины, паховая область.

«Когда клещ находился на теле до того, как его обнаружат, уже половину суток, вероятно, он инфицировал организм», — отмечают специалисты.

Передача клещевого энцефалита осуществляется с первых минут укуса, анаплазмоза — спустя 12—24 часа, боррелиоза (болезни Лайма) и эрлихиоза — в течение 24—48 часов.

Если клеща на теле нет, о том, что он вас укусил, расскажут симптомы в виде красного пятна с бледной центральной частью, повышенной температуры, слабости, головной боли, зуда или небольшой припухлости в области прикрепления насекомого (это редкий, но иногда встречающийся признак).

Даже неприсосавшегося клеща следует отвезти в лабораторию на исследование, а человеку, контактировавшему с насекомым, лучше сразу показаться врачу, чтобы получить своевременную помощь при необходимости.

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