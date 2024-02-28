Как не отравиться хлором в общественном бассейне

Мочиться в воду не только неприлично, но и опасно для здоровья

Плавание — полезный вид физической активности, позволяющий поддерживать тело в хорошей форме, улучшать осанку, укреплять суставы, стабилизировать психическое здоровье человека и его эмоциональный фон. Но у плавания есть один минус: вода в общественных бассейнах хлорирована. Обойтись без хлора нельзя, он нужен для дезинфекции бассейна, но обезопасить себя от воздействия токсичного вещества необходимо.

«Свободный хлор в бассейны добавляют для того, чтобы вода была чистой, прозрачной, а также для борьбы с микробами. А еще в бассейне присутствуют хлорамины, они образуются при связывании хлора с соединениями аммония. Попадают хлорамины в воду с потом, кожным салом, некоторыми косметическими продуктами (кремом с SPF и другими), реже — надеюсь, что такого не случается никогда, но все же — с мочой», — говорит заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Именно хлорамины ответственны за ощущаемый нами запах хлора, и чем их больше, тем ярче аромат у бассейна. Хлорамины в воздухе накапливаются в повышенном количестве при разбрызгивании воды и при плохой вентиляции над ее поверхностью.

Симптомы отравления хлором и его соединениями:

• ощущение жжения в глазах, носу и горле;

• слезящиеся глаза;

• кашель и хрипы в легких (обострение астмы и т. п.);

• сыпь или жжение на коже;

• одышка;

• головокружение;

• тошнота и рвота.

«Антидота не существует. Врачи проводят симптоматическую терапию, при этом важно прекращение контакта с хлором», — предупреждает Максим Угнивенко.

Как предотвратить отравление:

• Перед заходом в воду нужно вымыть теплой водой с мылом лицо и тело, ополоснуть волосы. Если были использованы косметика или крем с SPF, их снимают специальными средствами.

• Посетить туалет перед заходом в воду и отвести в туалет ребенка. С маленькими детьми нужно бывать в туалете не реже раза в час и по требованию.

• Избегать попадания воды из бассейна в глаза, нос или рот и не тереть лицо.

• После плавания вымыть волосы, лицо, тело большим количеством теплой воды с мягким средством. Нанести увлажняющий крем на кожу.

• Если после купания в бассейне ощущается жжение в глазах или утрачена способность четко видеть, нужно промывать глаза в течение 10—15 минут теплой водой.