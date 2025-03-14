В 40 лет каждому нужно провериться на глаукому

Это особенно важно для людей из группы риска

Глаукома — это обширная группа глазных заболеваний, для которых свойственно постоянное или периодическое повышение внутриглазного давления выше приемлемого для конкретного человека уровня с дальнейшим формированием типичных дефектов поля зрения, снижением остроты зрения и атрофией зрительного нерва.

«Проверку на глаукому рекомендуется начинать с 40 лет, особенно если у человека есть факторы риска, такие как наследственность, высокое внутриглазное давление, наличие определенных заболеваний, например сахарного диабета, или каких-то глазных патологий. Регулярные осмотры помогут диагностировать глаукому на ранних стадиях и предотвратить потерю зрения», — информируют офтальмологи.





Методы диагностики глаукомы:

• измерение внутриглазного давления — это основной тест для диагностики глаукомы, часто проводится бесконтактно с применением потока воздушной струи;

• офтальмоскопия — врач использует офтальмоскоп для осмотра диска зрительного нерва. Изменения в его внешнем виде могут указывать на глаукому;

• периметрия — тест помогает оценить зрительное поле пациента и выявить возможные участки потери зрения, которые бывают связаны с глаукомой;

• гониоскопия — этот вариант позволяет осмотреть угол передней камеры глаза, где происходит отток водянистой влаги. Это важно для оценки типа глаукомы;

• оптическая когерентная томография — с ее помощью врач получит детализированные изображения сетчатки и зрительного нерва, что даст возможность определить трансформации, вызванные глаукомой;

• ультразвуковая биомикроскопия — используется для оценки анатомии глаза.

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