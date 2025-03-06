Что провоцирует развитие глаукомы

Из-за этой патологии люди часто лишаются зрения

Глаукомой называют группу заболеваний глаз, которым присуще повышенное внутриглазное давление (ВГД), приводящее к повреждению зрительного нерва, а затем и к слепоте. Эта патология является одной из наиболее распространенных во всем мире, что лишает человека зрения. Глаукома опасна тем, что способна развиваться без явной симптоматики.

«Глаукома возникает из-за нарушения нормального оттока жидкости из глаза, что повышает внутриглазное давление. Запущена патология бывает одним или несколькими из ряда факторов: наследственностью, внутриутробными аномалиями, близорукостью, дальнозоркостью, длительным приемом стероидных препаратов, сопутствующими глазными болезнями, тонкой роговицей, травмой глаз, сахарным диабетом, катарактой, возрастными изменениями после 60 лет», — информируют офтальмологи.

Поскольку заболевание часто развивается скрыто, пациенты осознают наличие проблемы лишь с появлением жалоб на зрение. К сожалению, поврежденный глаукомой зрительный нерв не подлежит восстановлению.





«Прогрессирование болезни сопровождается следующими признаками: постепенным уменьшением периферического зрения (бокового), туманным зрением, световыми кругами вокруг источников света, болью в глазах, особенно при повышении давления, краснотой и слезотечением», — говорят специалисты.

Раннее диагностирование глаукомы критически важно, чтобы сохранить зрение. Рекомендовано ежегодно посещать офтальмолога, особенно людям после 40 лет. Акцентировать внимание стоит на частых изменениях в зрении, особенно в условиях низкой освещенности, необъяснимой боли в глазах или головных болях, искажении в восприятии цветов.

При лечении глаукомы важной задачей становится снижение внутриглазного давления. Для этого может назначаться медикаментозная терапия, например глазные капли, лазерные методы, улучшающие отток жидкости из глаза, либо хирургическое вмешательство, когда иные варианты не дают результатов.