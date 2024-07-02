Эти косметологические процедуры нельзя проводить летом

Иначе состояние кожи может усугубиться

Летом необходимо следовать ряду особенностей ухода за кожей, потому от некоторых процедур в этот период лучше отказаться. В первую очередь речь о лазерных шлифовках и пилингах.

«Летом ультрафиолетовое излучение особенно агрессивно и обладает сильным воздействием на кожные покровы. Потому при нарушении эпидермального слоя от взаимодействия с солнцем может появиться пигментация, покраснения, даже ожоги, кожа подвергнется истончению, а фотостарение усилится», — говорит косметолог Ирина Леонгардт.

Осторожность требуется и при проведении ручной чистки лица, а также аппаратных процедур по фото- и лазерному омоложению. При глубокой пигментации на лице эти манипуляции лучше оставить до октября.

В летние дни допускаются ультразвуковая и вакуумная чистки, борющиеся с акне и высыпаниями. Этими аппаратными методиками производится бережное очищение закупоренных пор на глубине до 0,2 мм, чего вполне хватает для удаления любых загрязнений и отмерших клеток дермы, а также не мешает сохранению здорового клеточного слоя.