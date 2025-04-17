Когда женщины болеют гемофилией

Всемирный день борьбы с заболеванием проходит 17 апреля

Гемофилия является наследственным врожденным заболеванием с нарушением свертываемости крови, вызванным мутациями в генах. В большинстве случаев гемофилия передается по Х-хромосоме, что делает ее более распространенной среди мужчин. Женщины могут быть носителями заболевания, но сами, как правило, не испытывают его проявлений, так как у них есть вторая, здоровая копия гена. В среднем гемофилия встречается у одного из десяти тысяч человек.

«Женщины редко болеют гемофилией, чаще они выступают носителями заболевания. Диагностируется гемофилия у женщины в том случае, если болен ее отец, а мать является носителем патологии. При здоровом отце и матери-носителе, а также при больном отце и здоровой матери дочь будет лишь носителем. Сын также может быть здоровым, если болен его отец, но мать здорова», — объясняют гематологи.

На сегодняшний день гемофилия считается неизлечимым заболеванием, однако современная медицина позволяет эффективно контролировать его симптомы и минимизировать риски осложнений.





Пациенты получают заместительную терапию в виде инъекций недостающего фактора свертывания, чаще всего выделенного из донорской крови. В последние годы развиваются и другие подходы, такие как генная терапия, которые могут в будущем изменить подход к лечению гемофилии.

С качественным медицинским обслуживанием и современными методами лечения люди с гемофилией могут вести полноценную жизнь и доживать до преклонного возраста. Однако важно регулярно проходить медицинские осмотры, соблюдать рекомендованные меры предосторожности и следовать указаниям лечащего врача.

«Основная опасность гемофилии заключается в том, что у людей с этим заболеванием повышен риск возникновения частых кровотечений и кровоизлияний в суставы, мышцы и внутренние органы. Даже небольшие травмы могут привести к серьезным кровотечениям, что делает людей с гемофилией более уязвимыми в повседневной жизни», — отмечают врачи.

Жизнь с гемофилией может вызвать стресс и тревогу из-за страха перед кровотечениями и необходимостью постоянного контроля за состоянием здоровья. Для управления гемофилией и снижения риска осложнений необходима регулярная медицинская помощь, включая профилактическое лечение и обучение пациента тому, как избегать травм и справляться с потенциальными кровотечениями.