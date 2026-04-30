Пять табу для худеющих

Простые советы помогут стать стройнее

Хотите похудеть, но не знаете, с чего начать? Боитесь наделать ошибок и не получить результата? Давайте рассмотрим пять табу для худеющих, чего точно не стоит делать.

Жесткая диета. На греческом «диета» означает образ жизни или режим питания. Так что, если вы серьезно решаете заняться собой, вам нужно усвоить, что наиболее результативным будет подход, когда вы начнете следить за своим телом на постоянной основе, а не пытать организм жесткими ограничениями в короткие промежутки. Тем более все давно знают, что стремительно сброшенные килограммы весьма скоро возвращаются на насиженные места.

Плохое настроение. Не упрекайте себя за лень и не оскорбляйте свое тело, глядя в зеркало. С таким подходом успеха не достичь. Расставляя акценты на недостатках, вы с большей вероятностью начнете заедать стресс и жалеть себя. Сделать тело мечты позволит визуализация желаемой картинки и принятие себя в нынешнем состоянии. Только с любовью к своему телу можно планомерно достичь заветного отражения в зеркале.

Во все тяжкие. Если вы новичок, не хватайтесь за железо и не мучайте себя кардио до изнеможения. Вы должны уставать после тренировки, но наращивать интенсивность занятий надо постепенно, иначе вы просто возненавидите фитнес. Люди, которые могут похвастаться рельефной фигурой, работали над ней в зале не один год, поэтому глупо ждать чуда за месяц-два, но и бросать не нужно. Первые ощутимые результаты ваших регулярных (это крайне важно) тренировок появятся как раз через пару месяцев, поэтому будьте терпеливы.





Весы. Не становитесь фанатом взвешивания. Проверять вес вполне достаточно раз в неделю, и лучше делать это утром после посещения туалета. Если вы замечаете, что вес некоторое время стоит на месте, не переживайте, такое случается. Тем более если вы исправно тренируетесь: ваш жир сгорает, а мышцы растут. Так что масса может меняться не сильно, а вот состав тела трансформируется впечатляюще.

Голодание. Это одна из наиболее распространенных ошибок худеющих. Организм не понимает, почему вы перестали его кормить, и, вместо того чтобы сжигать жир, он начинает копить энергию, затормаживая обменные процессы. Откуда ему знать, сколько придется голодать? Ему надо выжить, поэтому худеть в строжайшем дефиците калорий он откажется.

