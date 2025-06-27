Тест на проверку слуха в домашних условиях

Диагностика занимает всего минуту

Современный мир изобилует звуками. Сегодня сложно представить себя в абсолютной тишине, более того, отсутствие всякого рода шумов даже порождает у некоторых людей тревожность. От повышенной нагрузки слух может пострадать, причем в группе особого риска люди молодого возраста, и, если проблема случится, важно вовремя ее распознать и принять меры. Кстати, провести самодиагностику можно дома. Это будет первым шагом к оценке состояния вашего слухового аппарата.

Закройтесь в тихой комнате, чтобы никакие посторонние звуки вам не мешали. Поднесите руку к уху и потрите пальцами друг о друга, чтобы услышать характерный звук. Затем не спеша отодвигайте руку от уха до формирования между ними расстояния в 15 сантиметров. Если эти 15 сантиметров не стали препятствием и вы все еще слышите трение своих пальцев, вас можно поздравить — со слухом все хорошо. Ту же манипуляцию проделайте с другим ухом. Да-да, результат может отличаться.

Если эксперимент не удался и, к тому же, вы часто просите повторить сказанное, прибавляете громкость телевизора или радио, вам сложно поддерживать разговор в шумных местах, вы стали разговаривать громче, жалуетесь на наличие звона или шума в ушах, не можете разобрать или расслышать некоторые звуки, допустим, звонок телефона или будильник, — вам нужно скорее обратиться к врачу — эти симптомы говорят о проблемах со слухом.

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