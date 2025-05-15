Признаки насекомого в ухе

Пытаться вытащить его самостоятельно не рекомендуется

С приходом тепла врачам случается фиксировать обращения людей, в уши которых заползли насекомые. Явление это не только неприятное, но и очень опасное, повреждающее барабанную перепонку.

Насекомые заползают в уши, потому что эта среда для них комфортна — там тепло, и к тому же запах серы может их привлекать.

Заподозрить наличие насекомого в ухе можно по щекотанию и шевелению; резкой боли — она появляется из-за укусов и царапаний насекомого; шуму, звону в ухе — это от движений насекомого. Если жучок перекроет слуховой проход, то человек заметит, что слух снизился, а оттого, что насекомым раздражается вестибулярный аппарат, можно столкнуться с головокружением и тошнотой. Насекомое важно извлечь как можно скорее, чтобы не спровоцировать воспаления — отита и повреждения барабанной перепонки.





«Ни в коем случае не пытайтесь доставать насекомое самостоятельно при помощи пинцета или ватных палочек — так вы только протолкнете его в глубину и травмируете ухо. Не давите и не ковыряйте ухо — это приведет к усилению болевого синдрома и поспособствует разрыву перепонки. Не капайте в ухо какие-то жидкости типа спирта или перекиси и не трясите головой в надежде „выкинуть“ из уха насекомое», — говорят оториноларингологи.

Что можно сделать? Первое — необходимо успокоиться, паника никогда и ни при каких ситуациях не помогает. Затем попробуйте наклонить голову — это поможет самостоятельному выходу насекомого под действующей силой тяжести. Еще можно налить в ухо масла или воды комнатной температуры, чтобы убить насекомое и проще его извлечь. Однако лучше всего сразу обратиться к лору — врач удалит насекомое, воспользовавшись специальными инструментами.

Первично, к чему приводят насекомые, заползающие в уши, — это механические травмы. Их острые лапки или жвалы царапают слуховой проход, вызывая микротравмы, воспаления и даже кровотечения. Хуже, если насекомое достанет барабанную перепонку: от его движений или попыток его удаления велики риски перфорировать перепонку, при этом человек почувствует резкую боль, шум в ухе, также имеются риски прохождения инфекции в среднее ухо.





«Распространенным осложнением считается и появление наружного отита — воспаления слухового прохода, развивающегося от того, что кожа повреждена, а в микротравмы попали бактерии. Тяжелые случаи сопряжены с разнесением инфекции на область окружающих тканей, что ведет к абсцессу. Если у человека есть аллергия на укусы насекомых, иммунная система способна бурно среагировать — локальным отеком, или даже крапивницей, или затрудненным дыханием», — сообщают врачи.

Проникновение насекомого в ушной проход сопровождается и психологическим стрессом, у кого-то вплоть до паники, что порождает нерациональные действия с последующим повреждением уха.

Если насекомое в ухе проведет продолжительное время, можно пострадать от миаза — это паразитарное заболевание, характеризующееся развитием личинок насекомых в тканях организма. Потому лучшим решением в такой ситуации все же станет скорое посещение оториноларинголога.

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