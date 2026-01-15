Такая боль в горле является тревожным сигналом

С какими проявлениями нужно точно показаться врачу

Большинство людей при появлении боли в горле ограничиваются питьем теплого чая и леденцами, хорошо, что некоторые могут еще обращаться к полосканию, что весьма эффективно. Однако в определенных случаях нельзя обойтись без врачебного осмотра.

«Если горло слегка покраснело и вас беспокоит боль низкой интенсивности, с проблемой можно справиться самостоятельно, но когда глотание или дыхание затруднено, нужно исключить отек гортани и формирующийся заглоточный абсцесс, ведущий к удушью, а при одностороннем отеке миндалин и появлении гнусавости может быть диагностирован паратонзиллярный абсцесс», — предупреждают оториноларингологи.

Плохим признаком также считается повышение температуры тела более 39°C и отсутствие действия жаропонижающих. Сыпь, особенно мелкоточечная, и малиновый язык свидетельствуют о развивающейся скарлатине, которая из-за осложнений очень опасна для сердца и почек.

Когда при боли в горле наблюдается отечность шейных лимфоузлов, увеличение селезенки, светобоязнь и тошнота — это может говорить о заражении инфекционным мононуклеозом, требующим специфического лечения.

