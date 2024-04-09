Врачи советуют не носить сумку на плече

Это сковывает мышцы

Любительницы носить сумку на плече знают, что спустя некоторое время ручки аксессуара начинают сползать. Чтобы сумка не упала, женщина пытается приподнимать плечо, а такое неестественное положение приводит к перенапряжению мышц надплечья, спазмам и болям.

«Тяжело приходится и шейном отделу позвоночника. Для компенсации перекоса надплечья тело стабилизирует положение, перенапрягая мышцы противоположной стороны. Если женщина носит сумку на правом плече, то она может заметить, что ее левая часть тела напряжена, либо бывает противоположная ситуация. Все это отзывается дискомфортом в шее и спине», — предупреждают ревматологи.

Интересно, что сумку, как правило, вешают на то плечо, которое и так несколько приподнято, а значит, перекос и асимметрия будут лишь усугубляться.