Сочетание гранатов и орехов омолаживает иммунную систему

Эти продукты могут изменить организм за месяц

Гранатово-ореховый микс может стать средством возрождения иммунных клеток. Достаточно четырех недель, в течение которых в рационе будут присутствовать эти два продукта, чтобы иммунная система омолодилась.

«У задействованных в исследовании участников, употребляющих гранаты и орехи на протяжении 28 дней, повысилось количество наивных CD8+ Т‑клеток, которые отвечают за распознавание патогенов, попадающих в организм. Также эти продукты способны бороться с признаками клеточного старения. Помимо этого, организмом стали гораздо эффективнее использоваться жирные кислоты как источник энергии, что тоже говорит о процессах обновления клеток», — сообщается об исследовании.

Ученые полагают, что полученные результаты за такой непродолжительный период указывают на выдающийся потенциал комбинации граната и ореха в противостоянии возрастному ослабеванию защитных сил организма.

