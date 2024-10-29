При ОРВИ опасно пить иммуностимуляторы и прогревать организм

Это несет за собой осложнения

Столкнувшись с ОРВИ, от неприятных симптомов болезни хочется быстрее избавиться, потому человек начинает использовать различные методы, считающиеся эффективными в борьбе с сезонным недугом. Однако некоторые способы лишь ухудшают самочувствие.

«При ОРВИ не нужно устраивать „прогревание“ организма, потому что такая мера приведет к расширению сосудов и усилению кровотока и тогда процесс разноса инфекционных агентов в организме станет интенсивнее, что вероятно осложнением течения болезни», — предупреждают терапевты.

Потому банками и горячими компрессами, например, не получится облегчить свое состояние.

Другая распространенная ошибка — прием иммуностимулирующих медикаментов. Польза от них возможна лишь до начала болезни, а в момент ее развития пить такие средства бессмысленно, а иногда и вредно.

Иммуностимуляторы могут вызывать избыточную реакцию иммунной системы, что порой оборачивается появлением аллергии или аутоиммунных заболеваний.





«При ОРВИ организм сам уже активно борется с вирусом. Прием иммуностимуляторов может нарушить естественный баланс иммунного ответа, что иногда приводит к ухудшению состояния», — отмечают врачи.

Многие иммуностимуляторы имеют свои побочные эффекты, которые способны усугубить симптомы ОРВИ или вызвать дополнительные проблемы со здоровьем.

Научные данные о реальной эффективности большинства иммуностимуляторов в лечении ОРВИ часто противоречивы. В некоторых случаях их использование не дает значительного улучшения.

Для людей с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом иммуностимуляторы могут быть особенно опасны, потому прием таких препаратов всегда важно согласовать с доктором.

ОРВИ требует симптоматического лечения и детоксикации, а также поддержания организма — большую роль играет отдых, потому переносить болезнь на ногах не рекомендуется — это чревато для сосудистой системы, еще при болезни важно следить за гидратацией — водным балансом.