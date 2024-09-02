Сколько времени школьникам нужно тратить на домашнее задание

Следование графику позволит избежать переутомления

Если двумя днями ранее дети могли беззаботно играть в мяч во дворе, то сейчас настало время возвращаться к прежнему режиму с учебой и секциями. Сколько времени следует тратить на уроки после школы, чтобы не допустить переутомления?

«Первоклассникам на выполнение домашних заданий нужно отводить не более часа в день, детям 2—3-х классов — полтора часа, ученики 4—5-х классов должны укладываться в два часа, ребята 6—8-х классов могут выполнять домашнюю работу 2,5 часа, учащимся старшего звена отводится на это 3,5 часа», — говорит начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Вероника Макарова.

Чтобы ребенок успевал делать уроки в отведенное на это время, родителям следует позаботиться о составлении удобного для школьника распорядка, куда будут включены школа, уроки, секции, свободный досуг и сон.

Если ребенок сидит над каким-то предметом очень долго, поговорите с ним. Возможно, изучение определенной дисциплины вызывает трудности и школьнику требуется помощь взрослых.

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