Недосып снижает умственные способности школьников на треть

Режим дня для ребенка имеет огромное значение

Сентябрь на пороге, а это значит, что родители уже подумали, чем будут заниматься их дети после учебы. Дополнительное развитие всегда идет на пользу, но здесь главное — не переусердствовать с кружками и секциями, чтобы у ребенка оставалось время и на отдых.

«У детей при недостатке сна может нарушаться поступление в кровь специфических гормонов, что отрицательно сказывается на их росте и развитии. Если ребенок недосыпает 2—2,5 часа, уровень его работоспособности на уроках может снизиться на треть», — говорит заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Ученики начальной школы должны спать не меньше 10—10,5 часа, а первоклассникам рекомендовано еще и два часа дневного отдыха.

«Такие же нормы ночного отдыха сохраняются и для учащихся 5—7-х классов. В 8—9-м классе на сон нужно отводить не менее 9—9,5 часа. И только старшеклассники и выпускники могут спать уже по „взрослым“ нормам — 8—9 часов», — отмечает доктор.

Регулярный недосып сопровождается уменьшением продолжительности фазы быстрого сна, от которой зависит способность к обучению. Потому перед экзаменами и другими событиями, требующими напряженной умственной деятельности, обычную продолжительность сна следует увеличить хотя бы на час.