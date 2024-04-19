Сколько сахара можно съедать в день с пользой

Это количество не будет считаться вредным

При помощи сахара мы можем быстрее восстанавливать свои силы и справляться со стрессом. Энергию, которой нас обеспечивает глюкоза, организм расходует на течение метаболических процессов, поддержание деятельности головного и спинного мозга, мышц, печени, селезенки.

«Глюкозой, например, оказывается поддержка печени в формировании особых кислот для обезвреживания токсинов. Так, при отравлении или патологии печени предусматривается прием внутрь или насыщение крови глюкозой в виде раствора», — объясняют врачи.

Как видите, сахар необходим организму, но пользу он оказывает лишь тогда, когда потребляется в умеренном количестве. Взрослому здоровому человеку можно съедать порядка 25 граммов сахара в сутки. Если перевести это количество в чайные ложки, получится пять-шесть.

«Эти граммы касаются добавленного сахара — того, что вы кладете в чай или кофе, который потребляете с купленной или приготовленной дома сладостью, съедаете в составе компота или каши, кетчупа или сока. Натуральный сахар, содержащийся, например, в молочке или фруктах, сюда не относится», — отмечают специалисты.

Только адекватное потребление сахара может идти на пользу организму, а при злоупотреблении сладостями здоровье будет подорвано. Даже настроение, которое мы часто пытаемся улучшить при помощи сладкого, становится лишь хуже, если есть сахара слишком много: при ожирении воспаляется жировая ткань и вырабатываются в большом количестве противовоспалительные вещества — простагландины. Они способны блокировать действие серотонина — гормона радости — и вводить нас в депрессию.

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