Сахар считается канцерогенным продуктом

Его потребление связано с онкорисками

Специалисты Всемирной организации здравоохранения сообщают, что здоровье человека на 70 процентов зависит от качества рациона, поэтому правильным питанием можно защитить себя даже от онкологии.

«Провоцируют онкообразования продукты, насыщенные канцерогенами, и от каждого потребления такой пищи вероятность столкнуться с раком повышается. Канцерогены запускают в организме воспалительные процессы и ведут к гормональным изменениям, а все это уже становится почвой для зарождения онкологии», — предупреждают медики.

Канцерогенностью обладают переработанные мясные продукты, пища с большим количеством животных жиров, жареные блюда, сахаросодержащая еда, алкоголь.

Продуктами с оздоравливающим эффектом являются те, что богаты антиоксидантами, флавоноидами, каротином. За счет этих веществ снижается уровень воспаления и клетки получают защиту от повреждений, вызывающих рак.

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