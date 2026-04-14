Сколько лет может расти человек

Этот процесс порой продолжается и после 18

Наибольшая интенсивность роста наблюдается у детей в подростковый период. Скачок происходит под гормональным влиянием, когда включаются гормоны роста и половые.

Девочки начинают активно расти в 10—12, а пик у них случается в 11—13 лет. Мальчики с некоторым опозданием: обычно скачок роста выпадает на 12—14 лет, но продолжительность этого процесса увеличена. Эндокринологи отмечают, что при раннем половом созревании итоговый рост бывает ниже, а при позднем человек вырастает больше.

На период открытия зон роста важно поспособствовать в этом организму, обеспечив его полноценным сном (до 80% гормона роста производится в ночные часы), сбалансированным питанием с достаточным количеством белка, кальция, цинка и витамина D, а еще умеренной физической активностью.

В большинстве случаев закрытие зон роста у девушек наступает в 16—18 лет, редко это продолжается до 19. Юношам свойственно расти до 18—21 года. При этом медицина знакома с теми случаями, когда человек рос до 23—25 лет, на что влияли индивидуальные особенности и позднее половое созревание.

Важно отметить, что с закрытием зоны роста перехитрить генетику и стать выше при помощи растяжки, специальных диет или приема каких-то препаратов не удастся.

