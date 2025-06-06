Ранние ягоды могут вызвать проблемы с репродуктивной функцией

Чем еще опасны плоды, перенасыщенные «химией»

Изобилие плодов на прилавках в начале лета вызывает желание купить любимые землянику или черешню, или абрикосы, но разум подсказывает: не рано ли? Если рано, почему тогда в продаже все имеется?

Выращивание растений в теплицах дает возможность насладиться урожаем вне зависимости от сезона, к тому же плоды могут подгонять ускорителями роста и сохранять урожай от вредителей средствами химической защиты. Но безопасны ли такие фрукты и ягоды?





«Ускоренное выращивание плодов опасно накоплением в них нитратов, фунгицидов, инсектицидов и гормонов роста, что чревато аллергическими реакциями, пищевыми отравлениями, проблемами с почками, печенью и даже репродуктивной системой при регулярном потреблении такой продукции», — сообщает издание Om1.ru.

Чтобы защитить себя от «химии», отдавайте предпочтение сезонным плодам, которые поспели к положенному природой сроку, также выбирайте местных производителей — такой продукции не нужно проделывать долгий путь и подвергаться из-за этого обработке консервантами. Помните, что внешность обманчива — идеальные и глянцевые плоды часто бывают перенасыщены вредными веществами. Фрукты и ягоды должны быть с приятным ароматом и вкусом без «пластиковой отдушки». Обязательно тщательно мойте продукты перед употреблением.