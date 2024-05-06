Шумоподавление в наушниках может сделать человека глухим

Проблема будет связана с дисфункцией мозга, а не с органом слуха

При постоянной эксплуатации шумоподавляющих наушников человек рискует пострадать от глухоты. Причем вызовет патологию не нарушение в органах слуха, а дисфункция мозга, то есть глухота будет нефизической.

«Когда человек не может слышать окружающих звуков и реагировать на них, нервная система и мозг считывают такую ситуацию как ненормальную. Из-за шумоподавления тишина становится мозгу привычной, потому способности к обработке и распознаванию звуков утрачиваются», — предупреждают оториноларингологи.

Иногда применение наушников, подавляющих шумы, бывает оправданно, но регулярное их ношение врачами не приветствуется.

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