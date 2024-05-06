Исследования показали, что прослушивание медленных мелодий во время употребления пищи позволяет стать стройнее. Предпочтение также следует отдавать композициям без слов.
«От такой музыки человек расслабляется и перестает торопиться, он начинает тщательнее пережевывать еду, что важно для своевременного насыщения, то есть даже темп жевания подстраивается под музыку. А вот спешка и заглатывание еды не дают уловить сигнал от мозга, что организм уже насытился, а это приводит к перееданию», — говорят диетологи.
Ученые-диетологи провели эксперимент и выяснили, что пять квадратиков от шоколадной плитки человек съедает за 24 секунды, если окружен тишиной, и всего 14 секунд достаточно для этого же количества сладости, если приходится слушать что-то громкое, воздействующее на психику и сердечный ритм.
Вспомните хотя бы точки быстрого питания, где включают динамичные треки: это стимулирует — люди быстрее и больше едят и скорее освобождают места за столиками для новых посетителей.
Также установлено, что громкая и быстрая музыка заставляет человека выбирать менее здоровый рацион, в тот момент как замедленные ритмы настраивают на правильное питание.