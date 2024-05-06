Медленная музыка помогает худеть

Для вкушения пищи нужно тщательнее выбирать мелодии

Исследования показали, что прослушивание медленных мелодий во время употребления пищи позволяет стать стройнее. Предпочтение также следует отдавать композициям без слов.

«От такой музыки человек расслабляется и перестает торопиться, он начинает тщательнее пережевывать еду, что важно для своевременного насыщения, то есть даже темп жевания подстраивается под музыку. А вот спешка и заглатывание еды не дают уловить сигнал от мозга, что организм уже насытился, а это приводит к перееданию», — говорят диетологи.

Ученые-диетологи провели эксперимент и выяснили, что пять квадратиков от шоколадной плитки человек съедает за 24 секунды, если окружен тишиной, и всего 14 секунд достаточно для этого же количества сладости, если приходится слушать что-то громкое, воздействующее на психику и сердечный ритм.

Вспомните хотя бы точки быстрого питания, где включают динамичные треки: это стимулирует — люди быстрее и больше едят и скорее освобождают места за столиками для новых посетителей.

Также установлено, что громкая и быстрая музыка заставляет человека выбирать менее здоровый рацион, в тот момент как замедленные ритмы настраивают на правильное питание.