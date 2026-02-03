Шоколад может поддержать иммунитет зимой

Лакомство также снижает воздействие стресса на организм

Вы могли замечать, что в зимний период случается повышенная тяга к шоколаду. Связано это с гормональными реакциями: ввиду того что световой день становится короче, в организме вырабатывается меньшее количество таких гормонов, как серотонин и мелатонин. В связи с этим человек начинает жаловаться на усталость и плохое настроение, испытывая потребность в мгновенном удовольствии.

Как раз такое быстрое наслаждение нам может обеспечить сахар. Сахар сразу активизирует зоны мозга, отвечающие за удовольствие, а содержащийся в какао-бобах алкалоид теобромин мягко стимулирует нервную систему, подавляя степень напряжения.

Теобромин — не единственное достоинство какао-бобов. Они являются источником свыше двухсот полезных веществ, благотворно воздействующих на организм. Особенно ученые отмечают мощные антиоксиданты флавоноиды, которые улучшают свертывающие способности крови, защищают клетки от повреждений свободными радикалами и поддерживают иммунную систему.

Потому при умеренном потреблении шоколада с высоким процентом какао-бобов есть возможность оказать реальную поддержку своему физическому и ментальному здоровью.

