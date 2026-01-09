Почему желудок всегда находит место для десерта

В чем феномен «второго желудка» для кусочка торта

Каждому из нас знакомо ощущение, когда после сытного ужина желудок готов вместить в себя и что-то сладкое. Ученые в области анатомии объяснили, как наш организм находит пространство для десерта.

Желудок является эластичным органом, потому он способен к растяжению. Десерты же, как правило, бывают мягкими, с малым количеством белка и клетчатки, потому и легко вмещающимися.

Главная роль при этом всегда отводится мозгу: когда утолен базовый голод, в дело вмешивается гедонистический. Понимание, что вкус десерта будет существенно отличаться от основной пищи, в стремлении мозга к новым впечатлениям, насыщение притупляется, и мы начинам чувствовать, что для сладкого в желудке есть место.

К тому же, пик чувства сытости организмом достигается обычно спустя 20-40 минут после трапезы, десерты же предлагаются несколько раньше. А еще сладости воспринимаются нами чем-то вреде награды и атрибута праздника, потому вкушение тортика после еды — отдельное удовольствие.

