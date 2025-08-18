Шлепки по ягодицам могут быть полезны для здоровья

Они оказывают терапевтический эффект на организм

Если ваш любимый человек шлепает вас по ягодицам, это следует расценивать в том числе как стремление улучшить ваше здоровье. Китайские реабилитологи уверены, что такими шлепками можно оказать благотворное воздействие на организм.

«На ягодицах расположены точки, стимуляция которых может избавить от поясничных болей, что распространено среди людей, пребывающих подолгу в положении сидя или стоя. Также шлепок оказывает разогревающий эффект, потому что активирует кровообращение, что будет приятно для тех, кто мерзнет и чьи ягодицы часто бывают холодными. К тому же запуск кровотока благоприятен при борьбе с целлюлитом», — говорят специалисты.

Еще эксперты считают, что похлопывания по ягодицам могут помочь даже при такой проблеме, как вздутие.

Читайте также: Аргументы в пользу накачанных ягодиц.

Смотрит еще: Высокие каблуки искривляют пальцы и выключают ягодичные мышцы.