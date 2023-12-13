Как подготовиться к приему у кардиолога

Это сделает консультацию более эффективной

Если при визите к доктору у вас все «вылетает из головы» и вы забываете спросить о том, что хотели узнать до того, как вошли в кабинет, к приему лучше готовиться заранее. Так, следует записать все жалобы и перечень вопросов, которые вы желаете озвучить врачу.

«Возьмите с собой данные обследований и амбулаторную карту, чтобы доктору было проще разобраться в вашей истории болезни. Если получится, сразу сделайте свежую ЭКГ и покажите результаты последних анализов — их тоже лучше пересдать перед приемом, а при жалобах на сбои сердечного ритма рекомендуется проверить также уровни гормонов ТТГ и Т4, ведь иногда патология щитовидки маскируется под сердечную», — информируют специалисты Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска.

Перед консультацией нужно на протяжении недели или двух фиксировать показатели артериального давления и пульса — это также позволит врачу лучше ориентироваться в том, что с вами происходит и какие меры следует принимать.

Составьте список медикаментов, которыми вы сейчас лечитесь, и их дозировки, чтобы кардиолог откорректировал терапию при необходимости.