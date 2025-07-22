С какого возраста девочке нужно надевать купальник

Это помогает определить малышам границы своего тела

Если у вас есть маленькая дочка, тема купальника для девочки станет актуальной. Даже если ребенок еще не ходит в школу, не слушайте тех, кто говорит что-то вроде: «Зачем купальник, там еще ничего не выросло!» Правильно будет приобрести для малышки купальник уже в возрасте двух-трех лет, когда детей начинают обучать тому, что есть нижнее белье и в чем его задача.

«Наличие купальника для маленькой девочки важно для половой безопасности и гигиены, формирования понимания гендерной принадлежности ⁣и определения границ своего тела с его интимными участками, осознания того, что интимные зоны ценны и нуждаются в укрытии и заботе, а также для защиты от чрезмерного и порой опасного внимания взрослых и других детей, проявляющих заинтересованность в изучении друг друга», — говорят детские гинекологи.

⁣Это правило особенно важно соблюдать в общественных местах. Если вы отдыхаете на даче исключительно своей семьей, где безопасность и уединение гарантированы, ребенок может гулять так, как ему комфортнее. Но помните, что в три года у малыша начинают формироваться границы, и это означает, что самим взрослым также следует соблюдать приличия — прикрываться и всегда быть одетыми при ребенке.

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