С какими проблемами кожи может справиться дегтярное мыло

Как часто его можно использовать

Дегтярное мыло изготавливается на основе натурального березового дегтя, который получают из коры березы при перегонке древесины. В дополнение к дегтю в состав мыла могут входить растительные масла, например оливковое или кокосовое, щелочь и вода. Иногда также добавляют эфирные масла и экстракты растений для улучшения ароматических свойств и увеличения полезного эффекта.

Дегтярное мыло обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами — мыло предназначено для борьбы с различными кожными инфекциями, воспалениями и акне, оно помогает ускорить заживление поврежденной кожи. Особенно подходит людям с жирной или комбинированной кожей: средство очищает поры, удаляет избыток жира и предотвращает образование черных точек.

Дегтярное мыло улучшает циркуляцию крови, способствует питанию и восстановлению кожи, делая ее более здоровой и упругой.





Мыло устраняет перхоть и лечит кожу головы — помогает нормализовать работу сальных желез и уменьшить зуд, применяется при себорейном дерматите и других проблемах.

Также мыло справляется с грибковыми инфекциями, способствуя заживлению кожи, пораженной микозами.

«Перед использованием дегтярного мыла людям с чувствительной или сухой кожей стоит провести тест на аллергию или проконсультироваться со специалистом, так как оно может вызывать ощущение сухости или стянутости», — предупреждают дерматологи.

Применять дегтярное мыло рекомендуется два-три раза в неделю. Это оптимальная частота, которая позволяет достичь нужного результата, не пересушивая покровы. После мытья дегтярным мылом важно нанести на кожу увлажняющий крем, чтобы избежать ощущения дискомфорта.

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