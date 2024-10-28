Почему от уличного холода сохнет кожа на руках

Как сохранить увлажненность покровов

В условиях низких температур и ветра наша кожа подвергается серьезным испытаниям. И на руках кожа — одна из самых уязвимых, так как она чаще всего попадает под воздействие неблагоприятных погодных условий. Почему сохнет кожа и что с этим делать?

«Когда температура воздуха падает, кровеносные сосуды сужаются, что приводит к снижению кровообращения в конечностях. Это, в свою очередь, уменьшает поступление питательных веществ и влаги к коже», — объясняют дерматологи.

Кроме того, холодный воздух обычно бывает более сухим, что способствует испарению влаги с поверхности кожи. В результате кожа теряет свою естественную защитную пленку и становится сухой, шелушащейся и склонной к трещинам. Нехватка влаги также может привести к зуду и дискомфорту.





Как предотвратить сухость кожи на руках

• Увлажнение. Регулярное использование увлажняющего крема для рук — важный шаг в уходе за кожей в холодное время года. Ищите продукты, содержащие такие ингредиенты, как глицерин, масло ши или кокосовое масло, — они помогают удерживать влагу.

• Защита. Надевайте перчатки или варежки, когда выходите на улицу. Это не только защитит кожу от холода, но и создаст дополнительный барьер для сохранения влаги.

• Теплая вода. Старайтесь избегать мытья рук горячей водой, так как это может еще больше иссушить кожу. Используйте теплую воду и мягкое мыло, а затем тщательно высушивайте руки и наносите увлажняющий крем.

• Сбалансированное питание. Убедитесь, что ваш рацион богат витаминами и минералами, особенно витаминами A, C и E, которые способствуют здоровью кожи. Не забывайте пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать уровень гидратации.

• Увлажнитель воздуха. Наличие увлажнителей в помещениях позволит создать оптимальный уровень влажности, особенно во время отопительного сезона, и предотвратить сухость кожи.

• Осторожнее с антисептиками. Спиртосодержащие средства пересушивают кожу еще больше, поэтому ими не стоит злоупотреблять.